Культурной столицей Татарстана признан Арский район

Гостей выставки встречала большая экспозиция, рассказывавшая про народные праздники, которые регулярно отмечают в Татарстане. Среди них, например, Сабантуй, Уяв, Питрау, Иван Купала, Каравон. Гости знакомились здесь с национальной одеждой, кухней, а в некоторых случаях даже с музыкой разных народов, проживающих на территории республики.

Далее в ходе мероприятия была представлена вышитая карта Татарстана, на которой каждый район украшен своим национальным узором.

Посетители могли познакомиться и с подзабытыми сегодня ремеслами. Причем через личное участие, то есть посредством мастер-классов. К примеру, делали из ваты куклу, вышивали, учились резьбе по дереву и гончарному делу.

В тот же день, 3 ноября, сразу на нескольких площадках прошел Большой этнографический диктант. Центральным местом проведения стал КФУ. Напомним, что международная просветительская акция проводится с 2016 года. Все задания посвящены традициям разных этносов. Но заранее нельзя узнать, о каких именно культурных особенностях будут вопросы, - как и полагается на настоящем экзамене. Обязательная часть состоит из 20 вопросов, затем идет региональная часть, которую каждый из субъектов прописывает сам.

Вечером состоялся праздничный концерт. Все завершилось вручением государственных наград Татарстана за вклад в этнокультурное развитие народов республики. Также в ходе праздника от имени Раиса РТ были переданы сертификаты творческим коллективам и дипломы победителям республиканского конкурса среди муниципальных образований «Культурная столица Республики Татарстан». Гран-при этого конкурса заслужил Арский район.

Вечером того же дня в Казанском Кремле прошло совместное заседание Совета безопасности республики и Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Выступая на нем, Раис Татарстана Рустам Минниханов особо подчеркнул, что за последние десятилетия наблюдается постоянное увеличение многонациональной семьи Татарстана - и в крупных городах, и во многих сельских поселениях. «Это происходит в том числе за счет роста количества трудовых мигрантов, иностранцев, получающих российское гражданство, а также иностранных студентов», - цитирует главу республики его пресс-служба. Всего, согласно последней переписи, в Татарстане проживают представители 175 национальностей.

«Мы сильны только тогда, когда действуем сообща, живем в дружбе и согласии. Наше единение особенно важно в условиях, когда на страну оказывается беспрецедентное давление, недруги России пытаются внести раскол в общество, разделить людей по национальному и конфессиональному признакам», - заявил Раис РТ.