Культурную столицу Татарстана объявят перед Днем народного единства

На концерте выступят национальные творческие коллективы, прошедшие отбор в семи зональных турах в районах Татарстана. Можно будет увидеть вокальные, хореографические и инструментальные номера от представителей десятков национальностей, проживающих в РТ. Там же состоится торжественное закрытие Года национальных культур и традиций.

Об этом в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

- Это достаточно объемное по своему содержанию событие, - отметил он. - Ожидается более 2,5 тыс. гостей. Кроме того, порядка 1000 человек - это только коллективы, которые будут участвовать в мероприятии.

В рамках интерактивной программы можно будет побывать сразу на множестве народных праздников и посетить большую выставку изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. Центральной композицией станет необычная выставка миниатюр, посвященных республиканским праздникам тюркских, славянских и финно-угорских народов.

С 11.00 каждый желающий сможет принять участие в VIII всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант - 2023». Планируется, что свои знания культур и традиций разных народов проверят около 1 тыс. человек.

Еще будут представлены итоги проекта «Вышитая карта Республики Татарстан». Это две вышитые карты республики и 45 уникальных полотенец.

Также в этот день объявят имена победителей конкурса «Культурная столица Татарстана». Напомним, что на протяжении года муниципальные образования боролись за звание культурной столицы республики. От каждого, к примеру, были представлены большая концертная программа, выставка и ярмарка мастеров и предпринимателей, проводились мастер-классы для взрослых и детей, гостей угощали блюдами национальной кухни. Район-победитель получит сертификат на 3 млн рублей на реализацию одного из федеральных или региональных культурных проектов.

Кстати

2023 год объявлен Раисом РТ Рустамом Миннихановым Годом национальных культур и традиций. За год в Татарстане прошло порядка 500 мероприятий - в каждом районе по своему утвержденному плану.