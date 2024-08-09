Купание в неположенных местах — главная причина трагедий на воде в Татарстане

С начала 2024 года в водоемах Татарстана утонули 50 человек, в том числе четверо детей. Трагическая статистика могла быть еще более печальной, если бы не спасатели, которым удалось вытащить из воды 22 человека. Об этом на пресс-конференции рассказал главный госинспектор по маломерным судам РТ Юрий Венедиктов.

Как отметил Венедиктов, основная причина гибели жителей Татарстана на воде — купание в необорудованных местах. С начала купального сезона из-за этого погибли 27 человек, в том числе двое детей. Еще 13 человек утонули, случайно упав в воду.

Всего с начала года на воде погибли 36 человек. В эту печальную статистику также входят два случая гибели при эксплуатации маломерных судов в Зеленодольском и Лаишевском районах.

Проблема безопасности на воде неоднократно поднималась на уровне руководства республики. В начале июня глава Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за ситуацией на водоемах с наступлением купального сезона.