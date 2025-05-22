Курбан-байрам в Казани: определены места для проведения обрядов

В этом году один из главных мусульманских праздников – Курбан-байрам – будет отмечаться 6 июня. Духовное управление мусульман Республики Татарстан объявило о подготовке к торжествам и определило места для совершения традиционных обрядов в столице региона.

Согласно решению Совета казыев и Совета улемов ДУМ РТ, минимальный имущественный ценок (нисаб) для участия в жертвоприношении установлен в размере 53 тысяч рублей. Эта сумма рассчитывается исходя из стоимости 595 граммов серебра и определяется после вычета всех текущих обязательств и необходимых расходов.

Торжества начнутся с праздничного намаза на рассвете 6 июня. В последующие три дня мусульмане смогут совершить обряд жертвоприношения на 17 специально оборудованных площадках Казани. Организаторы подчеркивают важность соблюдения всех санитарно-гигиенических норм и правил содержания животных во время проведения обрядов.

Духовное управление мусульман призывает верующих заранее ознакомиться с расположением разрешенных мест для заклания и соблюдать установленные требования, чтобы праздник прошёл в атмосфере благочестия и порядка. Традиционно в эти дни мусульмане посещают мечети, раздают милостыню нуждающимся и собираются за праздничным столом с родными и близкими.

Адреса площадок:

1. Мечеть «Аль-Марджани» – ул. Каюма Насыри, 17

2. Мечеть «Апанаевская» – ул. Каюма Насыри, 27

3. Комплекс «Курбан Байрам» – ул. Братьев Петряевых, 6

4. Мечеть «Тынычлык» – ж/м Мирный, ул. Мелитопольская, 15

5. Мечеть «Гадел» – Оренбургский проезд, 193

6. Мечеть «Ризван» – ул. Хусаина Мавлютова, 48а

7. Мечеть «Билял» – ж/м Вознесенское, ул. Иркен, 29

8. Мечеть «Куддус» – ж/м Карьер, Яснополянский пер., 16

9. Мечеть «Иман Нуры» – ж/м Нагорный, ул. Дорожная, 32а

10. Мечеть «Казан Нуры» – ул. Фатыха Амирхана, 3

11. Мечеть «Салихжан» – ул. Бестужева, 66

12. Мечеть «Фатиха» – ж/м Кадышево, ул. Рихарда Зорге, 2а

13. Мечеть «Маулид» – ж/м Залесный, ул. Селянская, 23

14. Мечеть «Ахмадзаки» – ж/м Залесный, Осиновский пер., 16а

15. Мечеть «Рамазан» – ул. Окольная, 25б

16. Мечеть «Раджап» – ул. Энгельса, 20/39

17. Мечеть «Жомга» – ж/м Юдино, ул. Ильича, 4