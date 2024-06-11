Курбан-байрам в Казани: праздничные мероприятия, транспорт и места жертвоприношений

В воскресенье, 16 июня, мусульмане Казани отметят Курбан-байрам – один из главных праздников в исламе. Праздничные мероприятия начнутся с утренней проповеди в 3:00 в мечетях города. Для удобства верующих будет организована специальная подача общественного транспорта с 2:00 по автобусным маршрутам №№ 6, 10, 15, 30 и троллейбусному № 2.
В этот день городские службы проведут проверки, чтобы исключить несанкционированную торговлю жертвенными животными. Для обеспечения общественного порядка и безопасности будут дежурить сотрудники правоохранительных органов.
На набережной возле Нацбиблиотеки РТ в праздничный день, 16 июня, состоится «Курбан-фест». Гостей мероприятия ждут интерактивные и семейные конкурсы, мастер-классы, выставки, огненное шоу, фотозоны. Начало – в 17:00.
Заклание жертвенных животных будет проводиться в течение трех дней – 16, 17 и 18 июня – в 18 специально отведенных для этого местах. Места заклания распределены по районам Казани, перечень приводит мэрия:
Авиастроительный и Ново-Савиновский районы:
- мечеть «Казан нуры» (ул.Ф.Амирхана, 3)
- мечеть «Салихзян» (ул.Бестужева, 66)
- мечеть «Фатиха» (поселок Кадышево, ул.Рихарда Зорге, 2а)
Вахитовский и Приволжский районы:
- мечеть «Аль-Марджани» (ул.К.Насыри, 17)
- мечеть «Тынычлык» (поселок Мирный, ул.Мелитопольская, 15)
- мечеть «Гадел» (Оренбургский тракт, 193)
- мечеть «Ризван» (ул.Х.Мавлютова, 48а)
- мечеть «Апанаевская» (ул.К.Насыри, 27)
- комплекс «Курбан-байрам» (ул.Братьев Петряевых, 6)
Кировский и Московский районы:
- мечеть «Рамазан» (ул.Окольная, 25б)
- мечеть «Маулид» (поселок Залесный, ул.Селянская, 23)
- мечеть «Жомга» (поселок Юдино, ул.Ильича, 4)
- мечеть «Ахмадзаки» (поселок Залесный, пер.Осиновский, 16а)
- мечеть «Раджаб» (ул.Энгельса, 20/39)
Советский район:
- мечеть «Билял» (поселок Вознесенское, ул.Иркен, 29)
- мечеть «Куддус» (поселок Карьер, пер.Яснополянский, 16)
- мечеть «Иман нуры» (поселок Нагорный, ул.Дорожная, 32а)
- мечеть «Ахтям» (поселок Киндери, ул.Азина, 101а)