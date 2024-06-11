Курбан-байрам в Казани: праздничные мероприятия, транспорт и места жертвоприношений

В воскресенье, 16 июня, мусульмане Казани отметят Курбан-байрам – один из главных праздников в исламе. Праздничные мероприятия начнутся с утренней проповеди в 3:00 в мечетях города. Для удобства верующих будет организована специальная подача общественного транспорта с 2:00 по автобусным маршрутам №№ 6, 10, 15, 30 и троллейбусному № 2.

В этот день городские службы проведут проверки, чтобы исключить несанкционированную торговлю жертвенными животными. Для обеспечения общественного порядка и безопасности будут дежурить сотрудники правоохранительных органов.



На набережной возле Нацбиблиотеки РТ в праздничный день, 16 июня, состоится «Курбан-фест». Гостей мероприятия ждут интерактивные и семейные конкурсы, мастер-классы, выставки, огненное шоу, фотозоны. Начало – в 17:00.

Заклание жертвенных животных будет проводиться в течение трех дней – 16, 17 и 18 июня – в 18 специально отведенных для этого местах. Места заклания распределены по районам Казани, перечень приводит мэрия:

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы:

мечеть «Казан нуры» (ул.Ф.Амирхана, 3)

мечеть «Салихзян» (ул.Бестужева, 66)

мечеть «Фатиха» (поселок Кадышево, ул.Рихарда Зорге, 2а)

Вахитовский и Приволжский районы:

мечеть «Аль-Марджани» (ул.К.Насыри, 17)

мечеть «Тынычлык» (поселок Мирный, ул.Мелитопольская, 15)

мечеть «Гадел» (Оренбургский тракт, 193)

мечеть «Ризван» (ул.Х.Мавлютова, 48а)

мечеть «Апанаевская» (ул.К.Насыри, 27)

комплекс «Курбан-байрам» (ул.Братьев Петряевых, 6)

Кировский и Московский районы:

мечеть «Рамазан» (ул.Окольная, 25б)

мечеть «Маулид» (поселок Залесный, ул.Селянская, 23)

мечеть «Жомга» (поселок Юдино, ул.Ильича, 4)

мечеть «Ахмадзаки» (поселок Залесный, пер.Осиновский, 16а)

мечеть «Раджаб» (ул.Энгельса, 20/39)

Советский район: