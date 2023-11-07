Курение в постели привело к гибели казанца

Город
7 ноября 2023  18:41
Автор:
Виктория Осинина

Пожар произошел 6 ноября в однокомнатной квартире на девятом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома по ул. Чуйкова, 39 в Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Загорелись матрас и мебель. Прибывшие сотрудники пожарной охраны спасли при помощи спасательного устройства капюшонного типа мужчину 1986 года рождения. Пострадавшего передали подоспевшей бригаде скорой медицинской помощи. Через полтора часа мужчина, к сожалению, скончался в городской клинической больнице №7 г. Казани.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. Мужчина уснул с непотушенной сигаретой, что и привело к пожару.

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Курение в постели привело к гибели казанца
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