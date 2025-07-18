«Күрше Фест»: в трех казанских дворах зазвучит классическая музыка

Победители народного конкурса дворовых событий «Күрше Фест», старт которому в мае дал Раис РТ Рустам Минниханов, - люди творческие и с активной жизненной позицией. Один из них - музыкант Александр Дульнев - вместе со своей командой в рамках конкурса проведет в Казани бесплатные концерты классической музыки для жителей трех дворов. И первый концерт состоится уже 24 июля.

Фото: Нина Кондратьева

- Мы узнали про этот фестиваль от знакомых, которые занимаются поиском и реализацией грантов, - рассказал «КВ» Александр. - Давно хотели поучаствовать в мероприятиях такого масштаба, нам очень близка идея объединения людей посредством музыки.

Итак, инициаторы проекта - камерный ансамбль «Казанское трио». Он был создан в 2017 году по желанию самих музыкантов, которые загорелись идеей популяризировать классическую камерную и национальную татарскую музыку на концертных площадках Казани и других городов Татарстана и России. В составе трио лауреаты международных конкурсов Татьяна Максимова (фортепиано), Асия Гареева (скрипка), Александр Дульнев (виолончель). В репертуар коллектива входят сочинения русских, зарубежных и татарских композиторов. Музыканты знакомят слушателей с редкими камерными сочинениями, которые находят большой эмоциональный отклик у публики.

- Мы планируем проведение трех концертов в трех дворах города Казани, расположенных по ул. Космонавтов, 61в, ул. Вишневского 59а, корп. 1, ул. Достоевского, 44/6, - продолжил Александр. - Первый концерт состоится 24 июля во дворе дома №61в на ул. Космонавтов. В программе - сочинения русских, зарубежных, татарских композиторов и интерактивная мини-лекция. Второй концерт запланирован на 21 августа во дворе по ул. Вишневского, а третий - 5 сентября на ул. Достоевского. Зрителей и слушателей мы ждем в 19.30. В чем актуальность нашего проекта? Дело в том, что концерты классической музыки обычно проводятся на закрытых площадках, к примеру, в концертных залах, и не все имеют возможность приобрести билеты стоимостью 700 - 1500 рублей и более. А молодым мамам бывает не с кем оставить детей, и в концертный зал их с собой не возьмешь. Пенсионерам, людям с ограниченной мобильностью зачастую тоже недоступны культурные мероприятия. Организация таких концертов во дворах позволит насладиться шедеврами классической музыки в шаговой доступности от дома. Кроме того, соседи не только познакомятся друг с другом, но и повысят свой культурный уровень. Приходите!

Расписание бесплатных концертов классической музыки от «Казанского трио» (0+)



24 июля - во дворе дома №61в по ул. Космонавтов;

21 августа - во дворе дома №59а, корп. 1 по ул. Вишневского;

5 сентября - во дворе дома №44/6 по ул. Достоевского.



Начало концертов в 19.30.