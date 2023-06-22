Иван Ургант снялся в рекламе курсов татарстанского «инфобизнесмена» Аяза Шабутдинова

Бывший ведущий Первого канала Иван Ургант рекламирует вебинар Аяза Шабутдинова, представляющего себя бизнес-тренером. Инфобизнесмен и экс-телеведущий обещают провести для купивших курсы совместную онлайн-встречу.

«Пушкина с нами нет, но с нами Аяз Шабутдинов — человек, который утверждает, что может научить зарабатывать с нуля. И не забывайте о том, что это совершенно бесплатно», — так Иван Ургант заявляет в рекламе вебинара Шабутдинова во «ВКонтакте».

Реклама утверждает, что это уникальная возможность, которая не повторится в ближайшие месяцы. Однако ранее Шабутдинов начинал продавать платные курсы во время бесплатных. Стоимость курса для новичков составляет от 199 тыс. рублей в год.

Напомним, что после начала СВО Ургант в соцсетях выступил против ее проведения. В середине марта 2022 года телеведущий сообщил, что находится в отпуске, пообещав вернуться в Россию. Ургант перестал появляться в эфире российского телевидения с конца февраля прошлого года.

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