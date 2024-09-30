Квадроберы: Почему дети хотят мяукать и лазать по деревьям?

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Встречали ли вы на улице ребенка или подростка в маске животного, бегающего на четвереньках и лазающего по деревьям? Или, может, смотрели видео в соцсетях с таковыми? Их называют квадроберами - это люди, которые имитируют движения животных и стараются выглядеть как они.

Периодически в интернете появляются видео, как бабушка выводит на поводке гулять внучку-квадробера, или новости про ребенка-квадробера, который кого-то поцарапал или покусал. В России, впрочем, про эту субкультуру заговорили только весной этого года. Сам же квадробинг зародился в Японии в 2008 году - спортсмен Кеничи Ито пробежал на четвереньках стометровку за 18,58 секунды, а через четыре года попал в Книгу рекордов Гиннесса, пробежав столько же за 15,71. В 2022 году американец Колин Маклур побил его рекорд со временем в 15,66 секунды. В сентябре 2024-го сенатор Наталия Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов. Она заявила, что это может травмировать психику.

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- В данном случае считаю, что нам необходимо сделать так, чтобы ребята больше увлекались спортом и образовательными занятиями, которые бы не вредили психике и здоровью окружающих, - сказала Косихина. - В то же время те формы субкультуры, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать.

По ее словам, движение квадроберов в России возникло из-за следования популярным негативным трендам. Косихина отметила, что представители данной субкультуры не только лают, подобно собакам, пугая прохожих в общественных местах, но иногда и бросаются на людей, кусая их.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказала другое мнение на фоне недавней критики девочки-квадробера певицей Mia Boyka (настоящее имя - Мария Бойко):

- Ситуация с публичным унижением ребенка на сцене вообще не про квадробинг, - сказала она в своем телеграм-канале. - Это про то, что взрослый позволяет себе такие выходки в отношении детей. Можно спокойно ребенку объяснить лично, а не призывать хейтить его всей толпой. Девочку теперь травят в соцсетях, публикуют личные данные, как ей после этого ходить в школу? Квадробинг - это тренд, который пройдет, как и все другие. Особенно если на этом не акцентировать внимания. Если мы хотим, чтобы у молодежи были более здравые тренды, то за это должно серьезно взяться государство.

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К слову, в прошлом году в Северной Дакоте (США) внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий допуск к занятиям учеников-фурри, то есть тех, кто одевается в костюмы животных.

В пресс-службе Минмолодежи РТ «КВ» сообщили, что в Татарстане какой-либо проблемы вокруг этой темы не наблюдается.

- Считаем, что история искусственно раскручивается недобросовестными информационными ресурсами, - отметили в ведомстве. - В нашей республике традиционно поддерживаются и поощряются увлечения детей и молодежи, способствующие их вовлечению в фестивальные движения, научно-исследовательскую, волонтерскую и иную общественно значимую деятельность, которая направлена на созидание и развитие и при этом не вызывает дискомфорта и неприятия у людей вокруг.

Социальный психолог, кандидат психологических наук, PhD, доцент, автор научных работ и публицистических статей, эксперт международной ассоциации International Psycho-Educational Projects (Израиль) Инна Городецкая в интервью «КВ» отметила, что само по себе это движение - не плохое и не хорошее. Ведь игры-перевоплощения были всегда и вреда психике не приносят до тех пор, пока ребенок относится к этому именно как к игре, эксперименту.

- Было увлечение эльфами и хоббитами, сейчас тренд на квадроберов, - продолжила специалист. - Вопрос не в том, что такое движение есть и дети его подхватили, а в том, какой смысл вкладывает ребенок в это увлечение, насколько разделяет игру и реальность, как это соотносится с его общением и социальной жизнью, может ли он переключаться между ролями.

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- На ваш взгляд, квадроберы - это больше игра или что-то другое? Какие последствия может иметь это увлечение?

- Квадроберы - это тренд, который можно наполнить разными смыслами. Для кого-то это фитнес, для кого-то - игра, для третьих это способ привлечь к себе внимание или следование моде, а для некоторых может быть и бегством от реальности или искажением образа «Я». К каждому конкретному ребенку нужно подходить индивидуально, исходя из его особенностей и способа общения с миром. Надо учитывать и то, что подростки склонны к экспериментам и подвержены моде.

- ⁠Как вести себя родителям, если их ребенок стал квадробером?

- Здесь совет универсальный - быть в контакте с ребенком. Запреты точно не помогут, особенно если мы имеем дело с подростком. Иногда сам факт запрета повышает ценность «запретного плода», и подросток, который сам бы, возможно, быстро наигрался и потерял интерес, начинает упрямиться из чувства противоречия - «назло бабушке уши отморожу». Само по себе увлечение не является патологией, но родителям стоит внимательнее относиться к ребенку, наблюдать за его поведением, настроением. Если поведенческие проявления вызывают беспокойство, то лучше проконсультироваться со специалистом в области детской психологии. Движения могут быть массовыми, но психика каждого ребенка уникальна.