Квартира на Новый Год в Казани обойдется туристам в 5,7 тысяч рублей

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Город
23 сентября 2024  10:14
Автор:
Эндже Гарафиева

Новогодние праздники еще не скоро, но россияне уже сейчас активно бронируют жилье для их проведения. Аналитики платформы «Авито Путешествия» изучили спрос на посуточную аренду и выяснили, какие варианты пользуются наибольшей популярностью.

Как оказалось, большинство путешественников (67%) предпочитают встречать Новый год в квартирах, и лишь треть (33%) выбирают загородные дома и коттеджи. Среди квартир лидируют по спросу однокомнатные варианты (36%).

Что касается географии поездок, то в топ-10 самых популярных направлений вошел и Татарстан. Так, средняя стоимость аренды квартиры в республике на новогодние праздники составляет 5700 рублей в сутки. При этом эксперты отмечают, что спрос на загородную недвижимость в Татарстане пока невысок.

Аналитики «Авито Путешествия» рекомендуют не откладывать бронирование жилья на последний момент, поскольку ближе к праздникам цены традиционно растут, а количество доступных вариантов сокращается.

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Квартира на Новый Год в Казани обойдется туристам в 5,7 тысяч рублей