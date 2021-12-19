Лайк за фоточку: новогодние локации для съемок в Казани

Топ городских мест, после посещения которых вас непременно накроет новогоднее настроение, а бонусом вы получите красивые фото для соцсетей.

Дворец Земледельцев

Это место обожают туристы и не сильно жалуют жители Казани, но после праздничного преображения здесь будут фотографироваться все. Перед дворцом поставили елку, сквозь которую можно пройти благодаря арке в форме новогоднего шара. С наступлением темноты рождественскими гирляндами переливается и елка, и деревья вокруг, и новенькая беседка с фигурками оленей.

Ул. Федосеевская, 36

Кафе-пекарня Breadly

Даже если вы на диете перед новогодним застольем, не проходите мимо кафе-пекарен сети Breadly. Одно из их заведений стало самым модным местом для предновогодних фото в Instagram. Помимо пышных веток нобилиса, сотен золотых и красных шаров и россыпи гирлянд, вход в пекарню украшает огромный блестящий бант.

Ул. Муштари, 18

Ул. Малая Красная

Если после 16:00 окажетесь возле площади Свободы, загляните на ул. Малую Красную. По традиции в преддверии Нового года на деревьях развесили светящиеся звезды. Смотришь на них, и в голове невольно возникает ассоциация с полотном Ван Гога «Звездная ночь».

Площадь моторостроителей перед КМПО

Большинство новогодних локаций расположились ближе к центру города, но и в спальных районах можно почувствовать дух праздника. В Авиастроительном районе уже поставили и нарядили ёлку, развесили на деревьях белые и синие гирлянды, а для детей возвели деревянные горки, с которых весело кататься на ледянках.

Ул. Дементьева, 1 лит А

Салон красоты «Конечно, можно»

Длинная новостройка на ул. Столбова становится новым местом притяжения в городе. В доме друг за другом открываются кафе, кофейни и магазины. Оригинально украшены панорамные окна салона красоты «Конечно, можно». Ветви хвойных деревьев в сочетании с пушистыми колосьями и шарами шоколадного цвета выглядят очень стильно.

Ул. Николая Столбова, 1/3

Listok

Флористы к Новому году поработали над входными группами как ресторанов, так и своих магазинов. Например, неподалеку от Лядского сада вы найдете бюро «Листок». Ветви нобилиса, туи, засушенные листья магнолии, еловые шишки — какие только материалы не использовали флористы для новогодней арки. Красоту природных материалов дополняют черные шары и желтые огоньки гирлянд.

Ул. Маяковского 31/14

Отель-кафе «Лампа»

Еще одно место возле Лядского сада, которое преображается с наступлением вечерних сумерек. Место летней веранды заняла пышная ель с золотыми шарами, а на самом здании загорелись звезды. Яркая подсветка, двери под старину, праздничное дерево — а всё вместе идеальная локация для уличной фотосессии.

ул. Щапова, 16/30