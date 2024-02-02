Лаишевский район станет местом притяжения яхтсменов

Подробнее об этом рассказали в ходе брифинга в Кабмине РТ председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова и мэр Елабуги Рустем Нуриев.

Нацпроект появился по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В его рамках в Татарстане были запущены чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, за два года было совершено 46 перелетов, перевезено 8 тыс. туристов.

В республике особое внимание уделяется развитию экотуризма - 31 проект по строительству глэмпингов получил финансирование на 521 млн рублей. На эти средства создано 405 номеров.

Еще 173,6 млн рублей были направлены на развитие 22 пляжей по всему региону. В течение года предприниматели закупили оборудование, которое будет установлено уже к маю.

Проведена масштабная работа по формированию туристического кода центров Казани и Елабуги. Города участвовали в конкурсе на субсидирование таких проектов, при этом столица Татарстана оказалась на первом месте. По результатам проведенной работы в Казани преобразился район Старо-Татарской слободы: устроена подсветка зданий и памятников, установлены объекты туристической навигации, скульптуры, скамейки, сцена для публичных мероприятий и общественные санузлы.

В свою очередь в Елабуге 68 объектов архитектурного наследия обзавелись вечерней подсветкой. Среди них такие знаковые здания, как Спасский собор, Никольская церковь и педагогический институт, в стенах которого в прошлом располагалось епархиальное училище. Также в городе появились смотровые площадки вдоль склонов, ведущих к Шишкинским прудам.

- На площади Ленина установлен памятник купцу, изобретателю, филантропу и градоначальнику Елабуги Ивану Васильевичу Шишкину, - рассказал Рустем Нуриев.

В этом году в районе Елабужского городища будет организован информационный центр для туристов, улучшат пляжную инфраструктуру.

Кроме того, Татарстан обещает стать центром притяжения яхтсменов. В Лаишевском районе планируется реализовать проект «Казань Марина», который включает стоянку для 300 яхт, инфраструктуру для их обслуживания, а также отели на 1,2 тыс. номеров. Ожидается, что ежегодный туристический поток «Казань Марины» составит 620 тыс. человек.

В начале февраля планируется начать разработку масштабной туристической схемы «Большая Волга», которая объединит 13 регионов: Татарстан, Марий Эл, Чувашию, Астраханскую, Волгоградскую, Ивановскую, Костромскую, Нижегородскую, Самарскую, Саратовскую, Тверскую, Ульяновскую и Ярославскую области. Проект направлен на развитие турпотока в эти регионы, его реализуют в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На данном этапе экспертам предстоит оценить, какую инфраструктуру необходимо расширить.