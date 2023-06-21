 Ландшафтный дизайнер раскритиковал озеленение Казани за счет елей обыкновенных
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Ландшафтный дизайнер раскритиковал озеленение Казани за счет елей обыкновенных

Данный вид дерева плохо приспособлен к городским условиям.

Город
21 июня 2023  15:49
Автор:
Дамира Хайрулина

Казань теряет свою идентичность из-за массовой посадки елей обыкновенных. Об этом заявил сегодня инженер-проектировщик ландшафтного благоустройства Игорь Сафиуллин на проходящей в столице Татарстана конференции «Диалоги. Летние встречи». 

«Я хочу сказать одну вещь, после которой меня, возможно, больше не пригласят выступать. Казань теряет свою идентичность только за счет того, что у вас в массовой посадке присутствует ель обыкновенная. В лесостепной зоне ель обыкновенная не может занимать лидирующее положение», –  сказал эксперт.

По мнению Сафиуллина, при озеленении города стоит опираться не только на пожелания населения и чиновников, но и специалистов.

«Я знаю почему так получилось – определенные лица высказались, что все должно быть зеленое и хвойное. Но ведь есть же сосна, которая себя прекрасно чувствует, которая прекрасно растет и сохраняет идентичность города Казани. Важно не только что горожане скажут и волевое решение, а важно прислушаться к специалисту», – заявил он.

В подверждение вывода эксперта, представитель Института развития Казани Александр Матюха привел в пример состояние некоторых малоприспособленных к казанскому лету елей, высаженных у Дворца Земледельцев.  

«Условия засухи ель обыкновенная переносит очень тяжело. Даже колючая, которая к городу более устойчива, в условиях города тоже страдает. Вредителей очень много цепляет. Проходил мимо Дворца земледельцев и увидел, что усыхает передовая посадка елей, которая идет к набережной. На них целый комплекс вредителей уже обосновался, таких как щитовка, и паутинный клещ начинает подселяться. Порода проблематичная», – сказал Матюха.

Эксперт пояснил, что в городе нужно создавать ассортимент зеленых насаждений, рекомендованных к посадке с учетом реалий и адаптивности к меняющимся условиям.

«Может быть, и хорошо, что вся ель усохнет, – вмешался Сафиуллин. –  Наконец-то сосну посадят и, возможно, липы вернут, которые более уместны в городе Казань».

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