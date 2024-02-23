Латвия приостановила лицензии своих игроков, участвующих в «Играх будущего»

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Спорт
23 февраля 2024  18:17
Автор:
Эндже Гарафиева

Федерация хоккея Латвии приостановила лицензии латвийских фиджитал-спортсменов из команды Baltic Select, которые приняли участие на «Играх будущего», проходящих в Казани с 21 февраля по 3 марта. Игроки выступали за национальную сборную. 

«Согласно информации об участии некоторых латвийских хоккеистов в турнире Игры будущего, который проходит в России, LHF приостановила действие лицензий этих хоккеистов», — указано в сообщении. 

В начале февраля в Латвии запретили сборным страны соревноваться со спортсменами из России и Белорусии.

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