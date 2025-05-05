ЛДПР предлагает маркировать опасные для водителей лекарства

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Россия/Мир
5 мая 2025  13:14

Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) внес законопроект, обязывающий размещать на упаковках и в инструкциях лекарств с наркотическими или психотропными веществами знак «Движение запрещено». Инициатива призвана предупредить водителей о рисках при управлении транспортом, сообщает РИА Новости.

Сейчас водители, принимающие такие препараты, как «Корвалол», «Пенталгин-Н» или «Терпинкод», могут быть привлечены к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, даже если не знали о составе лекарства. В пояснительной записке отмечается, что в инструкциях либо отсутствует четкий запрет, либо предупреждение написано мелким шрифтом.

Законопроект также предполагает обязательное указание сроков выведения запрещенных веществ из организма. Это поможет избежать необоснованных штрафов и лишения прав для добросовестных граждан.

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