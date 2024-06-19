Лебедь-шипун с поврежденным крылом был спасен в Татарстане

Сегодня, 19 июня, на озере в селе Малые Ширданы в Зеленодольском районе был обнаружен лебедь-шипун с поврежденным крылом. Жители села, заметив, что птица осталась одна, пока ее сородичи улетели, сообщили о происшествии в Госкомитет РТ по биоресурсам.

Специалисты незамедлительно выехали на место и осмотрели пернатого. У лебедя были обнаружены незначительные повреждения крыла, но, несмотря на травмы, птица вела себя спокойно.

В настоящее время лебедь-шипун находится под надзором специалистов лечебной станции, где ему оказывается необходимый уход для полного восстановления.