Лебедевский мост в Казани ждет реставрация и новое освещение

news_top_970_100
Город
14 июня 2024  12:12
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани планируют провести реставрацию Лебедевского моста, одного из старейших мостов города, и установить на нем архитектурное освещение. Соответствующее заключение экспертизы было опубликовано на сайте комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Лебедевский мост, известный также как «Горбатый» и «Мост слез», был построен более 100 лет назад и является единственным каменным мостом через Булак в Казани.

Последняя реставрация моста проводилась в 2017 году, когда было восстановлено оригинальное покрытие моста - брусчатка. Однако в настоящее время у конструкции моста имеются дефекты, что и стало причиной решения о новой реставрации.

После завершения работ на мосту будет установлено архитектурное освещение, что придаст ему еще большую красоту и выделит его на фоне окружающей застройки.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Ольга Серябкина станет хедлайнером Дня молодежи в Казани
В Казани еще 29 единиц общественного транспорта перейдут на бескондукторную систему оплаты
Лебедевский мост в Казани ждет реставрация и новое освещение
В Татарстане при пожаре погиб глава сельского поселения
В Казани сняли на видео строителей, которые решили устроить зарядку на набережной
В мае вторичный рынок сжался на 3% к апрелю, сильнее других падали продажи «немцев»
Минсельхоз сообщает о начале приема заявок от граждан на возмещение части затрат по ведению хозяйства
В поселке Борисоглебское Казани началось строительство современного медицинского центра