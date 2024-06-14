Лебедевский мост в Казани ждет реставрация и новое освещение

В Казани планируют провести реставрацию Лебедевского моста, одного из старейших мостов города, и установить на нем архитектурное освещение. Соответствующее заключение экспертизы было опубликовано на сайте комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Лебедевский мост, известный также как «Горбатый» и «Мост слез», был построен более 100 лет назад и является единственным каменным мостом через Булак в Казани.

Последняя реставрация моста проводилась в 2017 году, когда было восстановлено оригинальное покрытие моста - брусчатка. Однако в настоящее время у конструкции моста имеются дефекты, что и стало причиной решения о новой реставрации.

После завершения работ на мосту будет установлено архитектурное освещение, что придаст ему еще большую красоту и выделит его на фоне окружающей застройки.