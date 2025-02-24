Ледовая переправа через Каму в Мамадышском районе закрыта

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Республика
24 февраля 2025  12:53

В Мамадышском районе Татарстана закрыта ледовая переправа через реку Каму на маршруте село Соколка — поселок Новый Закамский. Решение о закрытии принято из-за экономической нерентабельности маршрута. Переправа прекратила работу сегодня в 11:00.  

Причины закрытия

- Экономическая нерентабельность: Содержание и эксплуатация переправы перестали быть экономически оправданными.  
- Безопасность: Ледовые переправы требуют постоянного контроля за состоянием льда, что также связано с дополнительными затратами.  

ГУ МЧС России по Республике Татарстан сообщило о закрытии переправы, подчеркнув, что это решение направлено на обеспечение безопасности жителей и оптимизацию расходов.  

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Ледовая переправа через Каму в Мамадышском районе закрыта
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