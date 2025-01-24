Ледовая переправа Зеленодольск – Нижние Вязовые открыта для движения

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Республика
24 января 2025  13:38

Сегодня официально начала работу ледовая переправа между Зеленодольском и Нижними Вязовыми. Специалисты ГИМС провели необходимые замеры и подтвердили, что толщина льда составляет от 30 до 35 см, что позволяет открыть движение для легковых автомобилей массой до 2,5 тонн.  

Для обеспечения безопасности на переправе установлены строгие правила: скорость движения не должна превышать 20 км/ч, а дистанция между автомобилями должна составлять от 50 до 100 метров. Водителям также рекомендуется держать двери машины приоткрытыми и отстегнуть ремни безопасности на случай экстренной эвакуации.  

Открытие ледовой дороги значительно сокращает путь между Зеленодольском и Нижними Вязовыми – теперь расстояние через Волгу стало короче примерно на 70 километров.

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Ледовая переправа Зеленодольск – Нижние Вязовые открыта для движения
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