Легкий макияж и забота о себе творят настоящие чудеса

Первый этап - очищение и увлажнение лица

- Что такое дневной офисный макияж? - начала Альбина. - Деловой макияж, как и офисный дресс-код, обеспечивает презентабельный внешний вид и создает рабочий настрой.

Одновременно он подчеркивает достоинства представительницы прекрасного пола и скрывает недостатки. У меня на такой макияж уходит около 15 минут в день, но вот новичку первое время придется тратить на него минут 40. Но оно, поверьте, того стоит.

Справка

Альбина Каменецкая - визажист, разработчик декоративной косметики, преподаватель по макияжу, эксперт. Бизнес-аналитик в бьюти-сфере. Опыт работы - более 10 лет.

Так с чего же начать? Когда вы проснулись, первым делом нужно погладить лицо по массажным линиям, чтобы убрать отеки. Умываться тоже лучше по массажным линиям. И ни в коем случае не тяните лицо вниз. После умывания водой необходимо очистить лицо пенкой, а затем увлажнить с помощью легкой сыворотки или любимого дневного крема. Никогда не наносите макияж на сухую кожу - так вы только подчеркнете морщинки. Кроме того, на хорошо увлажненное лицо косметика ложится ровнее.

Второй этап - приводим овал лица в идеальную форму

Как рассказала Альбина, после увлажнения следует приступать к нанесению тонального крема. Важный момент: его нужно наносить в том числе вокруг глаз и даже на веки. Это можно сделать с помощью декоративной кисточки или пальцев. Сам тональный крем не должен отличаться не только от цвета лица, но и от всего тела в целом. Если же на лице есть синяки, покраснения, с которыми он не справляется, стоит применить так называемый консилер, который точечно скрывает отдельные дефекты. В то время как тональный крем обычно используется для общего выравнивания текстуры кожи по более широким областям лица.

- Еще раскрою вам небольшой секрет, - загадочно сказала визажист. - Знаете, почему цвет помады на губах не всегда совпадает с его цветом на упаковке? Связано это с тем, что помада накладывается на ваш цвет губ. А чтобы цвет помады не терялся, нужно «убрать» свой цвет губ с помощью тонального крема. И тогда уже можно наносить помаду.

Цвет будет как на упаковке!

Следующее действие - привести лицо нашей модели Анастасии в идеальную форму.

- У модели лицо квадратной формы, - прокомментировала Альбина. - При этом квадрат не грубый, а плавный. Любое лицо с помощью декоративной косметики нам нужно привести к идеальной форме, то есть к овалу. Это достигается с помощью таких средств декоративной косметики, как бронзер и скульптор для лица. С помощью бронзера можно подчеркнуть скулы и сделать черты лица более выразительными. Скульптор используется, чтобы создать эффект натуральных теней в зоне скул, подбородка и лба. Бронзер от скульптора отличается наличием блесток или шиммера, более теплыми цветами и меньшей пигментацией для эффекта полупрозрачного нанесения. Скульптор используют для контуринга, который помогает сделать лицо более рельефным, а бронзер - для эффекта загорелой кожи.

После этого Альбина нанесла пудру и румяна.

Третий этап - брови, веки и ресницы

После нанесения тональной основы и приведения лица Анастасии к овальной форме Альбина приступила к бровям. Специалист подчеркнула, что увлекаться выщипыванием бровей не стоит, ведь сегодня в тренде натуральные густые брови. Анастасии Альбина немного подкрасила брови коричневым карандашом, поскольку этот цвет наиболее близок к ее настоящему.

Дальше визажист приступила к теням. И объяснила нам, почему в палетках размещается по три цвета. Первый цвет - под цвет кожи, второй - темнее, третий - еще темнее. Наносить их нужно в этой же последовательности. Часть глаза, которая находится ближе к носу, должна быть самой светлой, а противоположная - самой темной. Так глаза будут выглядеть больше и выразительнее.

- Что делать с нависшим веком, которое встречается у многих? - продолжила визажист. - Вот, к примеру, у Анастасии тоже есть эта проблема. Мы должны убрать его в тень с помощью более темных оттенков. Еще в этом помогают стрелки, но, сразу скажу, рисовать их новичкам непросто. Придется тренироваться! Однако стрелки - это очень красиво. Помогает рисовать стрелки так называемый фломастер для стрелок. После следует нанести тушь. И тут я снова поделюсь лайфхаком. Чтобы тушь не отпечаталась, не поднимайте сразу глаза наверх - дайте туши подсохнуть.

Четвертый этап - помада

И наконец последний этап - нанесение помады или блеска для губ. Однако в первую очередь следует нанести карандаш для губ, который по тону совпадает с цветом помады или блеска.

- Если же вы желаете, чтобы в течение дня губы оставались яркими, можно вместо помады или блеска нанести только карандаш, - отметила визажист. - Можно смело им закрашивать губы по всей их площади. Замечу, что карандаши, помады и блески стоит выбирать качественные, ведь эти декоративные средства мы невольно съедаем в течение дня.

Завершая образ, заключила Альбина, можно сделать простую прическу, например завить волосы. И вы готовы покорять этот мир! К слову, Анастасия в этот день получила много восторженных комплиментов. Ведь легкий макияж и забота о себе творят настоящие чудеса.