«Легких игр не бывает»: одолеет ли УНИКС мадридский «Реал» во второй раз

Уже сегодня УНИКС проведет свой перенесенный из-за ковида матч в Евролиге с мадридским «Реалом». Игра пройдет на площадке мадридцев. Казанцы выиграли три своих последних матча после перенесенного коронавируса, сначала они обыграли «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ, затем у себя дома выиграли у «Барселоны» в Евролиге и с горем пополам переиграли во внутреннем чемпионате «Зелена Гуру».

В преддверии матча с лидером Евролиги мы попытались выяснить, за счет чего УНИКС сможет их победить, а также выявить болевые точки казанцев.

Не снайперы: УНИКС лидер по всем показателям в Евролиге, но только не по «трешкам»

Казанцы в топе всех показателей в Евролиге, но реализация трехочковых бросков у них просто караул. В списке лучших только 2 игрока – Марко Списсу, который в среднем выбрасывает 1,5 «трешки» и попадает 46%, да Айзейа Кэнаан, выбрасывающий по 6 трехочковых за матч с реализацией 46,2% ( на инфографике – реализованные броски, в матчах Единой лиги ВТБ они отмечены зеленым цветом, а в Евролиге темным).

Если в Евролиге казанцы еще худо-бедно попадают, то вот в Единой лиге ВТБ казанцы по проценту реализации трехочковых попаданий находятся на предпоследнем месте. УНИКС в среднем реализовывает лишь 32,7%.

В последних трех матчах эта проблема очень обострилась у казанцев: в матче с «Нижним» команда реализовала 10/30 (33%) своих бросков, с «Барселоной» 4/14 (28,6%), а с «Зелена Гурой» вообще 6/28 (21%).

Глобальные проблемы с реализацией дальних бросков имеет и Марио Хезонья, который, кстати, должен ехать на Матч звезд и представлять казанцев на конкурсе трехочковых. Его показатели в трех последних матчах – просто катастрофа. В игре с «Нижним Новгородом» он реализовал 1 из 9 (11%), в поединке с «Барсой» 1 из 4, а с «Зелена Гура» и вовсе 0/6.

Не радует статистика и Лоренцо Брауна, да, у него не большая выборка, он не «поливает» из-за дуги, как Кэнаан, в среднем он выбрасывает по 5 бросков за матч и попадает всего лишь один из них.

В матче с «Зелена Гура» он попал лишь 1 из 5, в поединке с «Нижним» было 1 из 3, такая же цифры были и в матче с «Барселоной».

Что делать с такой реализацией не совсем ясно, ведь казанцы не могут попасть, делая именно открытые броски, они хорошо двигают мяч, но забить никак не могут.

Спасает лишь хороший процент со средней дистанции и гениальная оборона, но хватит ли этого в матче с «Реалом», который играет дома, не совсем ясно. Если казанцы будут попадать так же, как и в последнем матче с поляками, то, боюсь, это будет поражение. Уповать на то, что у Айзейи будет хороший день не стоит, все же в игре с «Барсой» он был не столь эффективен.

В атаке казанцам придется вытаскивать Уолтера Тавареша на дугу, ведь под кольцом против лидера Евролиги по блок-шотам будет не просто, тем более, на выезде.

Ключом к победе должна стать оборона

С атакой все более или менее понятно и проблемы эти в целом решаемы, хотя бы за счет движения мяча и прорывов под кольцо. Но УНИКС должен сотворить еще одно чудо – идеально отыграть в обороне. Казанцы смогли провернуть этот трюк у себя дома, когда дали «Реалу» набрать лишь 58 очков.

Добавляет оптимизма и хорошая игра на подборах от Тони Джекири, который тоже входит в топ-5 Евролиге по этому показателю. Однако сейчас вся Европа восхищается игрой Джона Брауна, который в целом лидер Евролиги по перехватам (2,9 за игру), а в матче с «Барсой» он вообще сделал их 7.

В целом УНИКС признают лучшим в турнире, согласно статистике, в среднем они дают набрать соперникам набрать 0,9 очка за владение. Казанцы продолжают меняться все на всех в защите, нередко соперники наказывают их за это, но чаще всего бело-зеленым баскетболистам удается сдваиваться на противнике и успевать на подстраховку.

УНИКС испытал проблемы в обороне в игре с «Зелена Гура», но это скорее было из-за недонастроя, ведь играть пришлось с аутсайдером Единой лиги ВТБ. Несмотря на то, что по ходу встречи казанцы проигрывали почти -20, вернуться в игру они все же смогли.

«Цель ясна, нам нужно бороться за выход в плей-офф »

Перед матчем с казанцами своими комментариями поделились главный тренер «Реала» Пабло Ласо и центровой Уолтер Тавареш.

Наставник мадридцев отметил, что УНИКС играет в очень хороший баскетбол, они нашли свою игру как в защите, так и в нападении, и это будет сложное испытание для его команды.

«Легких игр не бывает. У всех отличные игроки. Мы говорим о команде, в которой есть два бывших игрока НБА, которые играли там много минут, у них есть Джон Браун, который хорошо отбирает мячи. На днях в матче чемпионате России он набрал 20 очков. Против него тяжело играть. У них есть элитные снайперы, Марио Хезонья и О Джей Мэйо, это очень сплоченная команда», — сказал Ласо.

Он добавил, что их цель – это выход в плей-офф Евролиги, за которую они и будут бороться.

«Казанский УНИКС играет очень хорошо, особенно в обороне, с постоянными сменами, которые делают их очень неудобной командой. Кроме того, у них отличный состав, и они не случайно находятся высоко в таблице», —прокомментировал Уолтер Тавареш.