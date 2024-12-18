Лейла Фазлеева подвела предварительные итоги Года семьи в Татарстане

За 2024 год, который был объявлен Годом семьи, в Татарстане прошло более 1000 мероприятий. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева в ходе брифинга в Доме Правительства республики.

Помимо большого количества мероприятий, в этом году было опубликовано свыше 12 тысяч различных материалах в СМИ республики, посвященных семейным ценностям и семейной политике.

Фазлеева также анонсировала итоговое подведение результатов Года семьи 22 декабря во время телемарафона на канале ТНВ. Он будет проходить с 9 до 21 часа вечера.

Поддержка семей с детьми осуществляется в рамках национального проекта «Демография».

Напомним, ранее мы писали, что в республике планируют сделать 23 января Днем многодетной семьи.