Лейла Фазлеева рассказала о мерах поддержки бойцов СВО

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Республика
15 июля 2024  09:26
Автор:
Владислав Косолапкин

Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева выступила в эфире телемарафона «Вступай в армию Победы», который проводится ТК «ТНВ».

«Вся республика с первых дней СВО поддерживает бойцов и их семьи. Меры поддержки в Татарстане очень разнообразны. С начала СВО ведется сбор гуманитарной помощи для военнослужащих и тех, кто находится рядом с ними. Сбор ведется как по инициативе общественных организаций, так и силами отдельных граждан», - рассказала вице-премьер РТ.
Республика активно помогает семьям военнослужащих.

«Думаю, будет не лишним сказать, что помощь оказывается тем семьям, в которых военнослужащий погиб, исполняя свой долг», - заметила Лейла Фазлеева.

В процессы, связанные с поддержкой бойцов СВО, активно включились школьники и студенты Татарстана. Сбором гуманитарных грузов занимаются и участники поискового движения и патриотических клубов.

В республике были созданы сайт и чат-бот, с помощью которых можно узнать обо всех актуальных мерах поддержки бойцов СВО и их семей.

«Это позволило аккумулировать всю доступную информацию. Мер поддержки очень много, они адресные. Там же можно узнать обо всех документах, необходимых для получения тех или иных мер поддержки. Существуют льготы по линии предприятий. Ни один работодатель не может уволить участника СВО. Для него сохраняются все социальные гарантии и статус, связанный с пенсионным законодательством», - рассказала Лейла Фазлеева.

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