Лейла Фазлеева вошла в топ-10 финалистов Премии Рунета

Вице-премьер Республики Татарстан Лейла Фазлеа вошла в топ-10 финалистов национальной Премии Рунета, награждение которой прошло в Москве.

Всего на получение премии поступило 1097 заявок, среди которых были IT-гиганты, представители СМИ, стартапу разных направлений, и проекты, пропагандирующие культуру и здоровье общества. Участники были представлены в 9 основных и 4 специальных номинациях.

Вице-премьер РТ стала финалистом в специальной номинации «Открытые коммуникации». Жюри отдало свои голоса за Лейлу Фазлееву потому, что в условиях пандемии ею было организовано множество прямых эфиров в аккаунте Оперативного штаба РТ по борьбе с распространением COVID-19 в Instagram и прямые эфиры для родителей и школьников в YouTube, запущенные после трагедии МБОУ «Гимназия №175» г. Казани.

Жюри отметила вице-премьера как человека, который способен быстро откликнуться на проблему и решать ее здесь и сейчас, тем самым поддерживая связи между населением и властью.

Премия Рунета – крупнейшая национальная награда за вклад в развитие российского сегмента интернета. С 2004 года награда вручается лучшим компаниям, проектам и мобильным приложениям Рунета.