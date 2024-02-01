Лекции, квесты и мастер-классы ждут посетителей медицинского фестиваля

С 3 по 15 февраля в Татарстане пройдет двенадцатый фестиваль «Ак халатлы фәрештәләр - Ангелы в белых халатах». Организаторами мероприятия выступили Казанский государственный медицинский университет, Министерство здравоохранения РТ, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ и ГУП «Таттехмедфарм».

Главная идея фестиваля – знакомство с медицинскими профессиями для молодых людей непосредственно на месте их будущей работы.

3 февраля для школьников, мечтающих о медицине, распахнут двери все Центральные районные больницы РТ. В Казани вас ждут в РКБ, ДРКБ, Центр ядерной медицины РКОД, Городская клиническая больница №7, Роспотребнадзоре по РТ, стоматологическая поликлиника КГМУ, Институт фармации Казанского ГМУ, Главное бюро медико-социальной экспертизы по РТ.

Каждый факультет совместно с работодателями представит свои специальности на соответствующей практической базе.

После встреч со школьниками главные

врачи ждут на встречу выпускников КГМУ, чтобы обсудить варианты возможного трудоустройства.

4 февраля все желающие получат возможность поближе познакомиться непосредственно с Казанским государственным медицинским университетом, принять участие во встрече с его руководителем, профессором Алексеем Станиславовичем Созиновым.

Во второй день участники фестиваля пройдут мастер-классы «Уроки от профи». Школьников ждет интересный квест «Загадочная болезнь для нулевого пациента»: необходимо будет отгадать загадочную болезнь пациента. Для этого им нужно будет заглянуть на такие кафедры, как микробиология, патологическая анатомия и патологическая физиология. Участникам квеста придется познакомиться с азбукой Морзе и поучаствовать в небольших физических активностях, чтобы собрать более точный анамнез. Также на протяжении всего квеста ребятам нужно будет собрать части одной общей картинки, которая тоже поможет им в разгадке.

Далее участников фестиваля ждет психологическая игра «Мой путь в профессию». Медицина - очень разнородная область деятельности, включающая множество профессий, требующих разнообразных навыков и способностей. Одни медицинские специальности требуют желания и умения общаться с людьми, другие, наоборот, - молчания, сосредоточенности и усердия. Врачу, порой, нужны, как творческая свобода, так и способность четко следовать инструкциям. При помощи психологической игры наши психологи помогут школьникам исследовать себя и свой путь в медицинской профессии, а также познакомиться с работой врача-психотерапевта.

Для участия во втором дне фестиваля нужно пройти регистрацию на сайте Казанского ГМУ https://kazangmu.ru.

С 5 по 14 февраля ежедневно в 16.00 преподавателями КГМУ будут прочитаны научно-популярные лекции на медицинскую и социальную тематику. Лекции пройдут в главном здании КГМУ. Вход свободный. Лекции также будут транслироваться в онлайн режиме на сайте КГМУ.

Опыт проведения фестиваля в предыдущие годы показал его востребованность школьниками, мечтающими о медицине. Ежегодно в рамках фестиваля проходит много интересных мероприятий, которые посещают не менее 4 тысяч человек.