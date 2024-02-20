Леонов рассказал, что Загитова будет делать в своей школе в Казани

«Она будет неким таким, как в хоккее говорят, general manager», – заявил журналистам министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Алина Загитова будет подбирать тренеров для школы, курировать и ставить задачи. В основном, здесь будут работать специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Не исключено, что вахтовым методом.

Известно, что на строительство школы фигурного катания 21-летней опимпийской чемпионки Алины Загитовой власти закладывают около года. Она расположится в центре Казани. Кроме ледовой арены, в школе появятся хореографические и тренировочные залы, кафе и специальный зал для пресс-конференций.

Леонов подчеркнул, что вчера созванивался с Загитовой, они постоянно на связи. Спортсменка приедет в Казань на «Игры будущего».