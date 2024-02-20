Леонов рассказал, что Загитова будет делать в своей школе в Казани

news_top_970_100
Город
20 февраля 2024  16:55
Автор:
Эндже Гарафиева

«Она будет неким таким, как в хоккее говорят, general manager», – заявил журналистам министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Алина Загитова будет подбирать тренеров для школы, курировать и ставить задачи. В основном, здесь будут работать специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Не исключено, что вахтовым методом. 

Известно, что на строительство школы фигурного катания 21-летней опимпийской чемпионки Алины Загитовой власти закладывают около года. Она расположится в центре Казани. Кроме ледовой арены, в школе появятся хореографические и тренировочные залы, кафе и специальный зал для пресс-конференций. 

Леонов подчеркнул, что вчера созванивался с Загитовой, они постоянно на связи. Спортсменка приедет в Казань на «Игры будущего».

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Завтра в Казани перекроют ряд улиц из-за проведения «Игр будущего»
Леонов рассказал, что Загитова будет делать в своей школе в Казани
В Казани погиб рабочий, который строил новую ветку метрополитена
Иннополис стал площадкой для проведения тестирования беспилотников
Впервые в истории в Челнах провели пересадку сердца
Председатель молпарламента РТ может получить освободившийся мандат в Госсовете РТ
В Казани открылся фиджитал-центр
Казанцы признались, что не считают 23 февраля праздником всех мужчин