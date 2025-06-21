Леонов рассказал о перспективах строительства новой хоккейной арены в Казани

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов подтвердил, что вопрос о строительстве новой арены для хоккейного клуба «Ак Барс» действительно обсуждается, однако реализация проекта возможна лишь в отдалённой перспективе. Об этом он рассказал в интервью «Известиям». Основным препятствием стали колоссальные финансовые затраты, необходимые для возведения современного спортивного комплекса.

«Татнефть Арена», открытая в 2005 году к тысячелетию Казани, продолжает оставаться главной хоккейной площадкой республики. Несмотря на её относительно небольшую вместимость (8,9 тысяч зрителей), реконструкция существующего объекта невозможна — для увеличения количества мест потребуется строительство принципиально нового стадиона.

Как отметил Леонов, потребность в более вместительной арене действительно существует. Популярность «Ак Барса» растёт, а матчи плей-офф регулярно собирают аншлаги. Однако текущая экономическая ситуация делает подобный проект чрезвычайно затратным.

Вопрос упирается не только в финансирование, но и в поиск инвесторов, готовых вложиться в масштабное строительство. Пока же «Татнефть Арена», принимавшая в 2024 году «Игры будущего», остаётся флагманской спортивной площадкой Татарстана, отвечающей всем современным требованиям.