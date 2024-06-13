Леонов: В Татарстане средняя зарплата тренеров составила 53 тысячи рублей

В Казани состоялось выездное заседание Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту, где заместитель министра спорта России Алексей Морозов сообщил о выделении Татарстану 5,6 млрд рублей федеральных средств на развитие спортивной инфраструктуры в период с 2019 по 2026 годы. Об этом пишет «Татар-информ».

По словам федерального чиновника, в Татарстане на системной основе работают профессионалы, которые привлекают все категории граждан к занятиям физической культурой и спортом.

Морозов подчеркнул, что в Татарстане функционируют около 12 тысяч спортивных объектов, из которых почти 6 тысяч находятся в сельской местности. В регионе 63% жителей, более 2,3 млн человек, занимаются разными спортивными дисциплинами.

Рустам Минниханов подтвердил слова о высокой спортивной активности населения республики.

Министр спорта РТ Владимир Леонов представил дополнительные статистические данные. В республике функционируют 140 региональных федераций по различным видам спорта. За Татарстаном закреплено 35 базовых видов спорта, в которых он старается добиваться лидирующих позиций. В республике работают 164 спортивные школы.

«Зарплата тренеров-преподавателей в республике в среднем составляет 53 тыс. рублей. Это неплохой показатель», – уточнил он.