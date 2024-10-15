Леонов заявил, что Валиеву готовы поддержать в желании создать свое ледовое шоу

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Спорт
15 октября 2024  12:22

Министерство спорта Татарстана готово поддержать фигуристку Камилу Валиеву, если она решит организовать собственное ледовое шоу. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава ведомства Владимир Леонов.

Он добавил, что в Казани есть ледовый дворец и опытные специалисты для подготовки площадки. Ледовые шоу имеют большую перспективу и пользуются большим спросом.

Напомним, что в конце августа в Казани свою ледовую программу под названием «Хранители времени» представила олимпийская чемпионка Алина Загитова.

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Леонов заявил, что Валиеву готовы поддержать в желании создать свое ледовое шоу
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