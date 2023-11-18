Лесники Татарстана отчитались об объемах восстановления леса

К следующему году обещают достичь 100-процентного восстановления.

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Республика
18 ноября 2023  13:58
Автор:
Дмитрий Смирнов

В этом году лесовосстановительные работы в республике охватили площадь в 3,6 тысяч га. Данные работы проходят в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Эти данные были озвучены на совещании в Минлесхозе РТ. На нем первый заместитель министра Ильгизар Зарипов дополнительно сообщил, что в рамках лесокультурного сезона были выполнены мероприятия по дополнению лесных культур на площади 4 тысяч га и подготовке участков почвы под культуры будущего года на площади 1,4 тысячи га.

Он добавил, что на сегодняшний день собрано 11,6 тонны семян основных лесообразующих пород, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ. «Прошу выполнить план по заготовке семян липы мелколистной на объектах лесного семеноводства», – обратился замминистра к руководителям подведомственных учреждений.

Региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» начал реализовываться в 2019 году. Его главная цель – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. Для достижения этой цели установлены два целевых индикатора: отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (в процентном соотношении), а также ущерб от лесных пожаров, исчисляемый в денежном выражении.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению президента РФ Владимира Путина.

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