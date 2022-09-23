В лесах Татарстана из-за долгой засухи этим летом пропали грибы

Этой осенью в лесах республики мало грибов из-за того, что летом продолжительное время были жара и засуха. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на участкового лесничего Столбищенского участкового лесничества Ленара Касимова.

«Наше лесничество находится на территории Пестречинского и Лаишевского районов. Сейчас начали встречаться подберезовики и местами маслята. Белые грибы и опята пока мне не попадались, хотя в предыдущие годы в такое время они уже бывали», – рассказал лесник.

По его словам, грибницы высохли из-за засухи этим летом. Тем не менее, в последнее время в Татарстане много дождей, а на этой неделе, по обещаниям синоптиков, заметно потеплеет, поэтому ситуация еще может поменяться.

Напомним, грибы нежелательно собирать у дорог, железнодорожных путей и в промзонах. Стоит обращать внимание на вид гриба — он не должен быть червивым и старым. Всего в Татарстане с начала года грибами отравились 15 человек, среди которых трое детей.