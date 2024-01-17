Лесхозы республики намного перевыполнили годовой план по лесовосстановлению

Сегодня в ходе коллегии, Минлесхоза РТ, на которой подвели итоги 2023 года, руководитель ведомства Равиль Кузюров, среди прочего, отчитался о выполнении регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Главным показателем, по которому отчитывается министерство по результатам реализации программы, – это соотношение лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. Согласно предварительно одобренному плану мероприятий, этот показатель должен был составить 90,3%. Однако по словам Кузюрова, план был перевыполнен, по факту это соотношение составило – 163,5%.

Лесовосстановительные работы на землях лесного фонда Татарстана были проведены на площади более 3,6 тысяч га, из них – искусственное лесовосстановление на площади 1,4 тысяч га. Также арендаторы лесных участков, проводившие рубку лесных насаждений, провели работы по компенсационному лесовосстановлению и лесоразведению на площади 172 га.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу президента России Владимира Путина.