Лесхозы республики намного перевыполнили годовой план по лесовосстановлению

Новые леса были высажены в Татарстане на территории более 3,6 тысяч га.

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Республика
17 января 2024  15:03
Автор:
Дмитрий Смирнов

Сегодня в ходе коллегии, Минлесхоза РТ, на которой подвели итоги 2023 года, руководитель ведомства Равиль Кузюров, среди прочего, отчитался о выполнении регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». 

Главным показателем, по которому отчитывается министерство по результатам реализации программы, – это соотношение лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. Согласно предварительно одобренному плану мероприятий, этот показатель должен был составить 90,3%. Однако по словам Кузюрова, план был перевыполнен, по факту это соотношение составило – 163,5%.

Лесовосстановительные работы на землях лесного фонда Татарстана были проведены на площади более 3,6 тысяч га, из них – искусственное лесовосстановление на площади 1,4 тысяч га. Также арендаторы лесных участков, проводившие рубку лесных насаждений, провели работы по компенсационному лесовосстановлению и лесоразведению на площади 172 га. 

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу президента России Владимира Путина.

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