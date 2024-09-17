Летать из Татарстана стало на 40% дороже, чем год назад

Жители Татарстана столкнулись с резким ростом цен на авиабилеты. По данным Росстата, в августе средняя стоимость перелета в экономклассе на расстояние в 1 тысячу км составила 12,8 тысяч рублей.

Это на 20,7% больше, чем в июле, и на целых 71,6% выше, чем в начале года. В сравнении с августом прошлого года ценник и вовсе подскочил на 41,4%.

Если в августе 2022 года средняя стоимость перелета составляла 9,1 тысяч рублей, то к январю 2023 она достигла 7,4 тысячи рублей.

В июле ценник поднялся до 10,6 тысяч рублей, а в августе этого года перелеты из республики обходились уже в 12,8 тысяч рублей.