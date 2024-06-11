Лето в Казани: аномальная жара уже сейчас, но 2010 год не повторится?

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Республика
11 июня 2024  08:45
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани уже вторую неделю держится антициклон, пришедший из Скандинавии. Он принес с собой аномальную жару, и пока не видно, что ситуация скоро изменится. Однако, как уверяет профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев, в этом году не стоит ожидать повторения сценария 2010 года, когда в Казани стояла необычайно жаркая погода с температурами до 39 градусов.

По прогнозам Гидрометцентра России, в июне среднемесячная температура в Казани будет близка к норме. Это могло бы свидетельствовать о том, что вторая половина месяца будет прохладной, но Переведенцев считает это маловероятным.

«Чтобы вторая половина месяца была прохладной, нужно, чтобы открылась Арктика. Она уже открывалась в мае. Могло бы похолодать, если бы Северная Атлантика к нам присылала циклоны», –сказал профессор.

По его словам, первый месяц лета в Казани может быть сухим, а его средняя температура - выше климатической нормы. В ближайшие дни в Казани ожидается продолжение жаркой погоды. Жителям города рекомендуют принимать меры предосторожности, чтобы избежать перегрева на солнце.

Сегодня в Казани до +29...+31 градуса жары. Преимущественно солнечно. К вечеру столбики термометров слегка упадут, уже ближе к полуночи до +24.

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