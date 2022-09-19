Лето в парках Казани: почти полмиллиона гостей, бригада «скорой» и 80 млн рублей прибыли

Лидировал в списке самых прибыльных объектов Казани Центр семьи «Казан».

Вырученные за летний период средства направят на ремонтные работы. Парки в этом году обзавелись бригадой «скорой помощи» на случай, если понадобится экстренно прикрутить поврежденные элементы благоустройства или стереть надписи и граффити.

Часть жителей Казани, впрочем, не слишком рада событийному наполнению парков. Свое недовольство, в частности, выразили жители домов вокруг парка «Черное озеро». Отчего там решили впредь масштабные мероприятия не проводить, а оставить парк для камерных мероприятий, создав там атмосферу для тихого и комфортного отдыха.

Парки и скверы Казани стали приносить деньги

Парки и скверы Казани пополнили бюджет одноименной Дирекции на 80 млн рублей по итогам летнего сезона этого года. Такие итоги в мэрии озвучила директор МБУ «Дирекция парков и скверов» Айгуль Латыпова.

«К концу летнего периода 2022 года нам удалось привлечь во внебюджетный фонд Дирекции около 80 млн рублей. Большую часть этой суммы принес Центр семьи «Казан», который сегодня представляет такие услуги как аренда залов для регистрации и организация смотровой площадки», – доложила она.

Центр семьи «Казан» лидировал в списке самых прибыльных объектов. Фото: © Рамиль Гали

За минувшее лето зоной барбекю на Кабане воспользовалась 1 тыс. человек, прибыль составила 800 тыс. рублей, парковка под «Миллениумом» принесла 2 млн рублей, 69 точек нестационарных торговых объектов дали еще 19 млн рублей.

По словам спикера, самой большой статьей расходов является содержание парков, так как большинство подведомственных объектов перешли 5-летний рубеж эксплуатации.

«В связи с высокой эксплуатационной нагрузкой показатели ремонтных работ превысили все прошлогодние», – сказала она, уточнив, что капитальной был отремонтирован объект «Сказочный лес» в Горкинско-Ометьевском лесу, на стадии ремонта находится площадка в парке «Калейдоскоп».

В Казани появилась аварийная бригада, которая занимается устранением недочётов в парках и скверах.

Спикер также отметила, что в этом году появилась аварийная бригада, которая занимается устранением недочётов в парках. За 2 месяца работы этой службой было отремонтировано более 2 тыс. кв. метров, изменено более 200 метров дощатого настила, очищено от надписей более 150 кв. метров деревяных конструкций и т.п.

Латыпова сообщила также, что в парке по улице Мира и парке «Континент» отремонтированы памп-треки, в парке им. Горького восстановлены пеленальные комнаты и обновлен газон, в парке им. Урицкого почистили озеро. Также отремонтирован и заменен деревянный настил в лесопарке Лебяжье, на бульваре «Фестивальный» и в парке «Калейдоскоп».

«Очень радуют экономические показатели»

На сегодня в ведомстве дирекции находится 29 парков и скверов, их общая площадь составляет более 300 га.

«Очень радуют экономические показатели. Понемногу учимся не только вкладывать в наши общественные пространства, но и зарабатывать, чтобы иметь источники для содержания ремонта и прочих расходов», – сказал мэр Казани Ильсур Метшин, заслушав доклад.

Градоначальник положительно оценил идею Дирекции по созданию ремонтной бригады.

«Похвально, что создали ремонтную бригаду. Это такая «скорая помощь», которая реагирует на любую необходимость. Когда тысячи жителей бывают и одновременно на площадке, что-то выходит из строя. Свою бригаду нужно иметь и оснастить ее всем необходимым», – отметил Метшин.

Площадки для выгула собак

Глава города также прочил учесть места для выгула собак при строительстве как новых парков, так и микрорайонов в целом.

«Прошу глав районов уделять этому вниманию на своем уровне. При проектировании новых микрорайонов при строительстве обязательно эти вопросы должны быть учтены», – сказал он.

В этом году в Казани планировали обустроить 8 площадок для выгула собак. Реализацию перенесли на 2023 год. Фото: © Михаил Захаров

По словам замруководителя исполкома Искандера Гиниятуллина, за последние несколько лет для этих целей в городе обустроили 16 площадок. В этом году планировалось обустроить еще 8 таких объектов.

«Экономическая ситуация, к сожалению, подпортила планы по обустройству новых площадок. Но все новые парки и скверы мы делаем с обязательной площадкой для выгула собак. Обязательно будем реализовывать планы во всех районах города. Во всех районах города эти площадки должны быть», – сказал Метшин.

В парке «Черное озеро» станет тише

Все крупные культурные мероприятия из парка «Черное озеро» в Казани перенесут на другие площадки города из-за недовольства жителей близлежащих домов.

«Высокая интенсивность проведения мероприятий вызвала недовольства жителей близлежащих домов. Поэтому в следующем летнем сезоне мы планируем проводить мероприятия в других парках, а на «Черном озере» сделать акцент на камерных мероприятиях, оставляя больше места для тихого и комфортного отдыха», – сообщила она.

По словам спикера, всего за летний сезон мероприятия в парках и скверах города посетили 480 тыс. человек.