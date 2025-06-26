Летом между Казанью и Москвой запустят дополнительные поезда

Горьковская железная дорога вводит дополнительные рейсы по маршруту Казань – Москва на летний период. Поезд № 273/274 будет курсировать в дни повышенного спроса, сообщили в пресс-службе Минтранса Татарстана.

Из Казани дополнительные составы отправятся 26 июня, 10 и 20 июля, 3 и 21 августа в 16:30, прибывая в Москву на следующее утро в 05:30. Обратные рейсы из столицы запланированы на 27 июня, 11 и 21 июля, 4 и 22 августа в 16:15 с прибытием в Казань в 05:05.

По пути следования поезд сделает остановки в Зеленом Доле, Канаше, Сергаче, Арзамасе и Муроме. Помимо дополнительных рейсов, между городами продолжают ходить фирменные поезда «Премиум» и двухэтажный состав, а также круглогодичные поезда № 147/148 и № 149/150.

Введение дополнительных рейсов связано с традиционным ростом пассажиропотока в летний сезон.