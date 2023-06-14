Летом в сквере Зайни Султана в Казани будут проходить бесплатные кинопоказы

В летние выходные каждую субботу в сквере Зайни Султана в Казани будут проходить бесплатные кинопоказы под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Татарстана.

В июне и июле показы будут начинаться в 21:00, а в августе — в 20:00.

В программе показов будут представлены художественные и мультипликационные фильмы для всей семьи. На первом показе 17 июня зрителям покажут семейную комедию «Иван Семенов: Школьный переполох», а на последнем, 26 августа, состоится традиционная ночь кино и концерт «Кино и музыка», посвященный российским кинохитам.