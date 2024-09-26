Левый поворот с улицы Минской на Проспект Победы в Казани отменят

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Город
26 сентября 2024  18:16
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани с 28 сентября закроют движение на повороте с улицы Минской на Проспект Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Теперь водителям, двигающимся по улице Минской в сторону центра, будет запрещено поворачивать налево на Проспект Победы. Для разворота автомобилистам предлагают использовать развязку на Вознесенском тракте.

Новые правила движения вводятся в рамках реконструкции дорожной сети Советского района. После завершения строительства второй очереди Вознесенского тракта на этом участке демонтируют светофоры и откроют надземные пешеходные переходы с лифтами.   

Планируется, что эти изменения позволят вдвое сократить время в пути от улицы Ломжинской до Академии правосудия.

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