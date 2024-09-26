Левый поворот с улицы Минской на Проспект Победы в Казани отменят

В Казани с 28 сентября закроют движение на повороте с улицы Минской на Проспект Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Теперь водителям, двигающимся по улице Минской в сторону центра, будет запрещено поворачивать налево на Проспект Победы. Для разворота автомобилистам предлагают использовать развязку на Вознесенском тракте.

Новые правила движения вводятся в рамках реконструкции дорожной сети Советского района. После завершения строительства второй очереди Вознесенского тракта на этом участке демонтируют светофоры и откроют надземные пешеходные переходы с лифтами.

Планируется, что эти изменения позволят вдвое сократить время в пути от улицы Ломжинской до Академии правосудия.