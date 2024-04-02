Три проекта из Татарстана по гостиничному бизнесу могут получить льготное кредитование

В Минэкономразвития России заявили об итогах очередного этапа отбора проектов в рамках льготного кредитования, пишет РБК.

Три проекта, заявленные от Республики Татарстан, прошли отбор. Они все выполняют рекреационную функцию.

Так, например, один из них — это развлекательный акватермальный комплекс с летней террасой в столице Татарстана.

Также на средства льготного кредитования могут достроить 4-х и 5-и звездочный гостиничный комплекс более, чем на 400 номеров вдоль реки Казанки у моста Миллениум и возвести 4-х звездочный отель Bilyar Plaza на улице Газовая в Казани.