Льготы добровольцев Росгвардии уравняли с выплатами добровольцам Минобороны

Льготы для добровольцев Росгвардии были приведены в соответствие с льготами для добровольцев Минобороны.

Постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Речь идет о выплатах ежемесячной денежной компенсации, включении периодов пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж.

Добровольцы войск национальной гвардии России получат такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Минобороны.

Для семей погибших добровольцев предусмотрены компенсации расходов по оплате коммунальных платежей. Правительство утвердило правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам в составе Росгвардии. Закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования, был подписан Президентом 25 декабря 2023 года.