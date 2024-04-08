Льготы добровольцев Росгвардии уравняли с выплатами добровольцам Минобороны

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Россия/Мир
8 апреля 2024  15:53
Автор:
Эндже Гарафиева

Льготы для добровольцев Росгвардии были приведены в соответствие с льготами для добровольцев Минобороны.

Постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Речь идет о выплатах ежемесячной денежной компенсации, включении периодов пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж.

Добровольцы войск национальной гвардии России получат такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Минобороны.

Для семей погибших добровольцев предусмотрены компенсации расходов по оплате коммунальных платежей. Правительство утвердило правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам в составе Росгвардии. Закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования, был подписан Президентом 25 декабря 2023 года.

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