Лицеист из Казани признан «Учеником года-2024»

Выпускник лицея имени Лобачевского при КФУ Ренат Каримов объявлен учеником 2024 года в Татарстане. Его поздравил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

В этом году лицеист победил сразу в двух всероссийских олимпиадах: в школьной олимпиаде по информатике и командной олимпиаде по программированию. По информации управления образования города, Татарстан вошел в топ-3 по количеству призовых мест олимпиадного движения.

Больше всего побед принесли химия, экология, право, экономика и информатика. В общей сложности, призовые места получили 148 школьников из Казани.