Лицеист из Казани признан «Учеником года-2024»

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Город
31 мая 2024  13:03
Автор:
Эндже Гарафиева

Выпускник лицея имени Лобачевского при КФУ Ренат Каримов объявлен учеником 2024 года в Татарстане. Его поздравил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

В этом году лицеист победил сразу в двух всероссийских олимпиадах: в школьной олимпиаде по информатике и командной олимпиаде по программированию. По информации управления образования города, Татарстан вошел в топ-3 по количеству призовых мест олимпиадного движения.

Больше всего побед принесли химия, экология, право, экономика и информатика. В общей сложности, призовые места получили 148 школьников из Казани. 

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Лицеист из Казани признан «Учеником года-2024»