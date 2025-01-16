Лицензии шести УК Татарстана отозваны

В Татарстане шесть управляющих компаний лишились лицензий на ведение предпринимательской деятельности. Информация об этом поступила от пресс-службы Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан.

Согласно законодательству, заявление на продление лицензии должно быть подано не позднее чем за 45 рабочих дней до окончания ее срока действия. Однако две казанские компании — ООО УК «СИТИДОМ» и ООО «ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСА», а также две организации из Набережных Челнов — ООО УК «ЭКВАТОР» и ООО «ЖК КВАРТАЛ» — не успели выполнить это требование. Кроме того, лицензии прекратили действие у ООО УК «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ» из Альметьевска и ООО «ЖИЛДОМУПРАВЛЕНИЕ» из Рыбно-Слободского района.

Также стало известно, что у 28 других управляющих компаний региона срок действия лицензий истекает до конца 2025 года.