Лидер финпирамиды «Финико» Кирилл Доронин просит освободить его из СИЗО

Основатель финансовой пирамиды «Финико» Кирилл Доронин подал апелляцию в Московский городской суд, пытаясь обжаловать свой арест. Это сообщается на сайте столичного суда.

Ранее перед Новым годом Тверской районный суд Москвы оставил Кирилла Доронина в СИЗО, продлив его арест еще на несколько месяцев. Теперь Доронин и его адвокат пытаются смягчить выбранную меру пресечения. Заседание пройдет в главном здании Московского городского суда сегодня.

Напомним, Доронина этапировали этой осенью в Москву, как только его уголовное дело перешло к столичным правоохранителям. Он является главным фигурантом по делу о мошенничестве, ему грозит до 10 лет лишения свободы.