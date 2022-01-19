 Лидер финпирамиды «Финико» Кирилл Доронин просит освободить его из СИЗО
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Лидер финпирамиды «Финико» Кирилл Доронин просит освободить его из СИЗО

В канун Нового года Доронин остался в СИЗО.

Город
19 января 2022  14:42
Автор:
Ольга Ильина

Основатель финансовой пирамиды «Финико» Кирилл Доронин подал апелляцию в Московский городской суд, пытаясь обжаловать свой арест. Это сообщается на сайте столичного суда.

Ранее перед Новым годом Тверской районный суд Москвы оставил Кирилла Доронина в СИЗО, продлив его арест еще на несколько месяцев. Теперь Доронин и его адвокат пытаются смягчить выбранную меру пресечения. Заседание пройдет в главном здании Московского городского суда сегодня.

Напомним, Доронина этапировали этой осенью в Москву, как только его уголовное дело перешло к столичным правоохранителям. Он является главным фигурантом по делу о мошенничестве, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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