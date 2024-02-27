Лидером виртуальной велогонки на «Играх будущего» стали белорусы, второе место – у России

В Казани опредились обладатели комплекта наград в фиджитал-велогонках международного турнира «Игры будущего». Золото завоевала команда Minsk, серебро – Marathon Tula, бронзу – Italian Espresso.

Всего состязались 12 команд. Виртуальная велогонка совместила соревнования в реальном и виртуальном мирах на площадке Экстрим-парка «Урам» в Казани.

Россию представляли молодые девушки-прапорщики Росгвардии – Гульназ Хатунцева и Диана Климова. Спортсменки участвовали и занимали призовые места Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.