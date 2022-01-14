Лишение свободы или штраф до 500 тыс. рублей: как будут наказывать лихачей на дорогах

Теперь не только штрафы, но и уголовная ответственность

Заядлые нарушители правил дорожного движения теперь могут получить до трех лет лишения свободы. Новый закон вводит в УК России еще одну статью и усиливает ответственность для лихачей на дорогах – тех, кого уже подвергли административному наказанию и лишили права управления автомобилем, но снова нарушивших ПДД.

«Обычные штрафы таких автохамов не останавливают. Зачастую ради «хайпа» в социальных сетях они готовы на любые нарушения, не задумываясь, что тем самым рискуют жизнью и здоровьем окружающих», – подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Что грозит автохамам?

Если у водителя уже была административная ответственность за превышение скорости более чем на 60 км/ч или выезд на встречную полосу и он повторно совершил эти нарушения, наказанием станет:

– штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей;

– либо до 480 часов обязательных работ;

– либо принудительные работы на срок до двух лет;

– либо до двух лет лишения свободы.

Кроме того, его лишают права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Если судимость уже была, наказание за повторное нарушение еще строже

Для тех лихачей на дорогах, которых уже привлекали к уголовной ответственности за перечисленные выше нарушения, следующее превышение скорости или выезд на встречную полосу приведет:

– к штрафу до 500 тыс. рублей;

– или исправительным работам на срок до двух лет;

– или к ограничению свободы до трех лет;

– или к принудительным работам на срок до трех лет;

– или к лишению свободы до трех лет.

При этом права занимать определенные должности лишают на срок до шести лет.