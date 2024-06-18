Листва и мусор стали причиной засоров ливневок в Казани

Сильный ливень прошел в Казани, и улица Дзержинского на некоторое время превратилась в Венецию. Вода затопила дорогу, создав неудобства для водителей и пешеходов.

Однако дорожные службы уже в деле и борются с последствиями ливня.

«В сильные осадки вода уходит не сразу. Ливневкам требуется время, чтобы справиться с большим объемом воды, – объясняют в МУП «Городское благоустройство». – Этот процесс затягивается, если решетки закрыты мусором или листвой».

Аварийные бригады сейчас заняты расчисткой засорившихся ливневок. В МУП «Городское благоустройство»просят жителей сообщать о засорившихся ливневках по телефону: +7(843)555-07-96.