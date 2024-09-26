Литература объединяет: Казанские ведомости и проект Литературная республика

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Газета «Казанские ведомости»
26 сентября 2024  13:14
Автор:
Назиля Фахрутдинова

 Фото автора 

Сегодня в редакции газеты «Казанские ведомости» состоялась интересная встреча с представителями проекта «Литературная республика» из Москвы. Это событие стало началом нового этапа сотрудничества в области литературы и культуры между различными регионами страны.

«Литературная республика» существует уже более 12 лет и охватывает широкий спектр активности в сфере литературы: от издания книг и организации литературных проектов до проведения вечеров поэзии и конкурсов. Как подчеркнула Ольга Баяринова, член управления Московской городской организации Союза писателей России и руководитель издательства, их цель — объединить усилия в культурной сфере, чтобы дать писателям возможность глубже интегрироваться в новые среды и расширять свои горизонты.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши писатели не только знакомились с творчеством коллег из Москвы, но и взаимодействовали с деятелями культуры из других городов. Это взаимодействие поможет создавать новые культурные связи и обогащать литературное сообщество в целом», — отметила Баяринова.

В ходе беседы речь шла о важности обмена опытом и о том, как такие инициативы могут положительно сказаться на развитии литературы в регионах.

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