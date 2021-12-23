Литературная карта Казани пополнилась новым местом притяжения

Появлением «Китап club» обязан совместным усилиям Татарского книжного издательства и руководства гостиничного комплекса «Ногай». На церемонии торжественного открытия литературного ресторана побывали и корреспонденты «КВ».

Дом печати – знаковое место для Казани. Это нетипичное для столицы Татарстана здание, построенное в стиле конструктивизма, появилось в середине 30-х годов. В течение многих лет в нем располагались различные ведомства, связанные с написанием и изданием книг, включая Татарское книжное издательство и правление Союза писателей Татарии. Там же находились редакции газет и журналов. Освежить свои знания об истории организаторы церемонии предложили всем ее гостям.

Красную ленточку на входе вместе перерезали руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, директор гостиничного комплекса «Ногай» Виталий Большаков и директор Татарского книжного издательства Ильдар Сагдатшин.

Айдар Салимгараев подчеркнул историческую значимость здания Дома печати.

- В Доме печати собирались любители литературы, сотрудники редакций газет и журналов, вся татарская интеллигенция, – отметил он. – И хотя сейчас на первом этаже здания уже есть небольшой книжный магазин, здесь не хватало книжного духа. Возможность почитать книги в ресторане – это очень удачный формат.

Согласился с ним и Виталий Большаков, напомнивший, что при реставрации здания прилагались все усилия для сохранения его аутентичного облика.

- Нам удалось найти место и для книжного магазина, и для ресторана, в котором царит дух книги, – рассказал он. – На пятом этаже был воссоздан клуб Тукая, где регулярно проводятся литературные мероприятия.

Стоит отметить, что «Китап club» – не первый литературно-гастрономический проект в Казани. В минувшем году в здании «Татмедиа» было открыто литературное кафе. Об этом напомнил Ильдар Сагдатшин.

- Литературное кафе стало любимым местом читателей литературы, газет и журналов, – отметил он. – Уверен, ресторан «Китап club» также ни в чем не будет ему уступать. Меня связывает с этим местом множество воспоминаний, помню себя здесь еще ребенком.

В «Китап club» есть возможность ознакомиться с книгами, а также местными газетами и журналами. При этом их можно не только полистать, но и приобрести.

Литературное сообщество Татарстана не раз высказывалось о необходимости создания различных площадок, где проходили бы встречи с читателями, публичные дискуссии, обсуждения актуальных проблем книгоиздания.

- Мы все будем рады, если здесь будут проходить литературные вечера, – высказался главный редактор журнала «Безнен мирас» Лябиб Лерон. – Летом их можно проводить рядом с рестораном.

- При СССР книжные магазины можно было встретить не только в городах, но даже в крупных селах, – поделился главный редактор газеты «Мэдэни жомга» Вахит Имамов. – На сегодняшний день в 22 районах Татарстана нет ни одного книжного, даже в райцентрах. Как мы можем в таких условиях говорить о просвещении народа? Книги издаются малыми тиражами, которых не хватает даже для того, чтобы обеспечить все библиотеки. А ведь мы не должны забывать, что основная масса татарской нации проживает за пределами Татарстана. И приобрести книги на татарском языке бывает очень непросто. Об этом должно думать государство, а не писатели.