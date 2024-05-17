«Локомотив-Кубань» проиграл казанскому УНИКСУ – казанцы повели в плей-офф

В Казани на арене «Баскет холла» УНИКС встретился с краснодарской командой «Локомотив-Кубань». Пятый поединок полуфинальной серии Единой лиги ВТБ закончился для казанцев победой.

В этом матче тренерский штаб БК УНИКС выбрал следующую стартовую пятёрку: Димитриевич, Кулагин, Рэйнольдс, Лабери и Найт.

Первый тревожный сигнал для хозяев прозвучал в середине второй четверти, когда команда «Локомотив-Кубань» смогла существенно увеличить отрыв, сделав счёт 32:23. На большой перерыв они ушли лидерами, ведя 44:36.

В начале третьего периода на площадке едва не вспыхнула массовая драка, которую судьи смогли предотвратить. На 26-й минуте Джален Рэйнольдс восстановил равновесие, сделав счёт 48:48.

Ведя 79:75, УНИКС упустил две атаки, почти подарив победу соперникам. Однако за 12 секунд до финального свистка южане не смогли реализовать свою последнюю комбинацию.

После этой встречи счёт в серии стал 3-2 в пользу казанского клуба. Если УНИКС одержит победу в Краснодаре 19 мая, то досрочно выйдет в финал чемпионата Единой лиги ВТБ.

В другой серии ЦСКА (Москва) победил «Зенит» в Санкт-Петербурге со счётом 99:73, также поведя в серии 3-2.