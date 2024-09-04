Лопнувшее колесо привело к гибели молодого водителя под Бугульмой в РТ

news_top_970_100
Республика
4 сентября 2024  13:00
Автор:
Эндже Гарафиева

На трассе Бугульма-Уральск произошла страшная авария, унесшая жизнь 20-летнего водителя. Около 9:30 утра на 5-м километре автодороги у эвакуатора Mercedes неожиданно лопнуло переднее левое колесо. Тяжелая машина потеряла управление, вылетела на встречную полосу и на полной скорости столкнулась с Hyundai Solaris.

Как сообщает Госавтоинспекция РТ, за рулем Hyundai находился 20-летний парень. От полученных травм он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водителя эвакуатора с различными травмами госпитализировали в больницу.

 Фото: © Госавтоинспекция РТ

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
40 регионов встретятся в Казани на конференции по цифровизации культурного наследия
«Ак Барс» показал новый дизайн нового шлема вратаря Тимура Билялова
Руки как символ единства человечества
Руки как символ единства человечества
Казанского бизнесмена, экс-мужа певицы Нюши подозревают в мошенничестве
Я - первый железнодорожник в семье!
Я - первый железнодорожник в семье!
Ушел из жизни выдающийся казанский астрофизик Марат Мингалиев
В Елабуге хотят построить ЗАГС по проекту Азнакаевского эскиза, жители голосуют
В Казани хотят отреставрировать дом-музей Каюма Насыри