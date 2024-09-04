Лопнувшее колесо привело к гибели молодого водителя под Бугульмой в РТ

На трассе Бугульма-Уральск произошла страшная авария, унесшая жизнь 20-летнего водителя. Около 9:30 утра на 5-м километре автодороги у эвакуатора Mercedes неожиданно лопнуло переднее левое колесо. Тяжелая машина потеряла управление, вылетела на встречную полосу и на полной скорости столкнулась с Hyundai Solaris.

Как сообщает Госавтоинспекция РТ, за рулем Hyundai находился 20-летний парень. От полученных травм он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водителя эвакуатора с различными травмами госпитализировали в больницу.